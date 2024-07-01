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لبنان

قائد الجيش عرض مع كوبمان التطورات على الحدود الجنوبية

Lebanon 24
01-07-2024 | 11:35
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية جيرت جان كوبمان، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.
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كذلك، استقبل الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، وتم البحث في الأوضاع العامة في البلاد.

واستقبل عون وفداً من رابطة قدامى القوات المسلحة برئاسة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر، وتم التداول في شؤون العسكريين المتقاعدين.
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