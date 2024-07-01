قائد الجيش عرض مع كوبمان التطورات على الحدود الجنوبية

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كذلك، استقبل الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، وتم البحث في الأوضاع العامة في البلاد.واستقبل عون وفداً من رابطة قدامى القوات المسلحة برئاسة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر، وتم التداول في شؤون العسكريين المتقاعدين.