توتر في بيروت.. قتيل وجرحى أمام مركزٍ أمني!

تعرّض فريق تابع لصاحب احد المولدات في منطقة مار الياس - بيروت، لإطلاق نار عند مدخل ثكنة الحلو ما ادى الى سقوط قتيل وعدد من الجرحى وفرار مطلق النار.



وذكرت قناة الـ"LBCI" أنّ الحادثة متعلقة بخلاف على توزيع المشتركين بين أصحاب المولدات، خصوصاً أن من أطلق النار سبق واستهدف فريقاً تابعاً لاصحاب المولد المنافس له ومنعهم من دخول المنطقة متسلحاً بغطاء حزبي يقول إنه يتمتع به.

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