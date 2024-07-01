إليكم ما حصل قرب حدود لبنان.. "ضربة عسكرية"!

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، إنه استهدف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة.

وذكر الحزب أنَّ الهجوم جاء رداً على اعتداءات العدو الإسرائيليّ على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة خصوصاً في بلدة رب الثلاثين.