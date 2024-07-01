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لبنان

إليكم ما حصل قرب حدود لبنان.. "ضربة عسكرية"!

Lebanon 24
01-07-2024 | 12:04
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، إنه استهدف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة.
 
وذكر الحزب أنَّ الهجوم جاء رداً على اعتداءات العدو الإسرائيليّ على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة خصوصاً في بلدة رب الثلاثين.
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