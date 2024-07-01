نداءٌ جديد من السفارة الأميركية في لبنان لرعاياها.. ماذا فيه؟

جدّدت السّفارة الأميركية في لبنان، اليوم الإثنين، تحذيراتها لرعاياها بشأن السفر إلى لبنان، مشيرة إلى أنها تحث المواطنين الأميركيين المسافرين من لبنان وإليه، على مراقبة حالة رحلاتهم عن كثب، والتنبه إلى أن مسارات الرحلات قد تتغيّر مع القليل من التحذيرات أو بدونها، مع إمكانية وضع خُطط بديلة.

Advertisement

وذكرت السفارة أن شركات الخطوط الجوية السويسرية الدولية "لوفتهانزا، وسويسرا ويورو وينغز"، تقوم بتعديل جداول الرحلات في الفترة ما بين 29 حزيران و 31 تموز، مما يؤدي في بعض الحالات إلى إلغاء الرحلات خلال فترة قصيرة.

كذلك، طلبت السفارة من المواطنين الأميركيين مُراجعة تحذيرات السفر الحالية، والتي تحثهم بشدة على إعادة النظر في السفر إلى لبنان، معبرة أن "البيئة الأمنية ما زالت مُعقدة ويمكن أن تتغير بسرعة".