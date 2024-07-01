توتر الجنوب مستمر.. قصف إسرائيلي يطالُ منطقتين

استهدفت طائرة مُسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، المنطقة الواقعة بين بلدتي جويا ووادي جيلو - قضاء صور.

كذلك، قصف جيش العدو بواسطة سلاح المدفعيّة، أطراف بلدة زبقين.

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ومساء، أعلن "حزب الله"، تنفيذ عدد من العمليات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية.

وذكر الحزب أن العملية استهدفت مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة دوفيف، مشيراً إلى أن الهجوم جاء رداً على استهداف الجيش الإسرائيلي للقرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة خصوصاً في بلدة كفركلا.

وفي بيانٍ آخر، قال الحزب إنه استهدف عند الساعة 5.40 مساءً، موقع ‌‏معيان باروخ بقذائف المدفعية، مما أدى إلى اندلاع النيران بداخله.

كذلك، قال الحزب إنه استهدف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة، مشيراً إلى أن الهجوم جاء رداً على اعتداءات العدو الإسرائيليّ على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة خصوصاً في بلدة رب الثلاثين.

وأيضاً، كشف الحزب عن استهدافه مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة كفرجلعادي.