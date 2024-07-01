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لبنان
من مدينة صور.. شهيدٌ جديد لـ"حزب الله"
Lebanon 24
01-07-2024
|
14:30
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، استشهاد أحد عناصره وهو حمزة خضر شور.
وذكر الحزب أن الشهيد شور من مواليد 1991 وهو من مدينة صور - جنوب لبنان.
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