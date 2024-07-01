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لبنان

سلام: شكراً قطر

Lebanon 24
01-07-2024 | 14:39
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كتب وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام عبر حسابه على منصة "اكس": "قال تعالى في سورة القصص، الآية الكريمة (35): "سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ". فكيف إذا كان الأخ قطريًا ويدعم جيشنا اللبناني، عماد الوطن، في هذه الظروف الإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان، لا سيما موظفي الدولة والقطاع العام. ‏ان يشكر الأخوة بعضهم البعض دليل احترام وتقدير ووفاء. ‏شكرًا قطر".
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