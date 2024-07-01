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لبنان

يخصّ لبنان.. بيانٌ من أمين عام جامعة الدول العربية

Lebanon 24
01-07-2024 | 15:12
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أكد أحمد أبو الغيط، الامين العام لجامعة الدول العربية، أن الامانة العامة "تلتزم دوماً بالتنفيذ الكامل لقرارات الدول في كاف الموضوعات".

وأضاف: "التكليف الصادر للامين العام المساعد السفير حسام زكي بزيارة لبنان، موفدا شخصياً من جانبه، للتواصل مع القوي السياسية اللبنانية، هو تنفيذ لقرارات مجلس الجامعة في شأن التضامن مع لبنان وتكليفها للامين العام في هذا الشأن".
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بدوره، أوضح السفير حسام زكي من جانبه، في تصريح صحافي للمحررين المعتمدين لدى الجامعة، أن تصريحات له في الموضوع "قد فسرت في غير سياقها الصحيح"، مشيراً الي أن "هذا لا يعني بأي حال زوال التحفظات والاعتراضات الكثيرة علي سلوك وسياسات وأفعال ومواقف حزب الله ليس فقط داخليا وانما اقليمياً ايضاً".

وأشار إلي "ان قرارات الجامعة العربية ذات الصلة واهمها القرار الخاص بصيانة الامن القومي العربي ومكافحة الارهاب الذي ينص في احدي فقراته على الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الارهابية بما في ذلك إلى أي ميلشيات أو مجموعات مسلحة غير نظامية، وهو قرار معتمد باجماع الدول الاعضاء".
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