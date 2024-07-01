الخارجية الاميركية: إعادة الهدوء عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية أولوية لدينا

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أعربت "الخارجية" الأميركية عن قلقها إزاء مستوى العنف بين اسرائيل وحزب ‌الله، مؤكدة أن "إعادة الهدوء أولوية لديها".كما اشارت الى ان "حزب الله" منظمة إرهابية خطيرة ولا نرى مبرراً لرفعها من قائمة المنظمات الإرهابية".هذا وأكدت التزامها بالعمل مع الشركاء في مصر وقطر وإسرائيل لسد الفجوات بشأن مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن.كذلك، قالت: لا نتوقع حصول أي "تغيير جوهري" في إيران بغض النظر عن الفائز في الانتخابات.