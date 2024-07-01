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لبنان
جمعية الأرض: نهر البارد يستغيث من النفايات والصرف الصحي
Lebanon 24
01-07-2024
|
16:01
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أعلنت جمعيّة الأرض - لبنان، في بيان لها، انها تلقت شكوى من أحد مزارعي حوض نهر البارد، وقد وثّق التلوّث الحاصل على طول مجرى النهر، من وادي جهنّم حتّى بحيرة عيون السمك.
وقالت الجمعية في بيانها إن "تسميم نهر البارد بالنفايات الصلبة ومياه الصرف الصحّي والصناعي، يهدّد التنوّع البيولوجي والنظم البيئيّة النهريّة، كما ويشكّل ضرراً على الانتاج الزراعي، وعلى الصحّة العامة، وكذلك يؤثر سلباً على المشاريع السياحيّة في المنطقة".
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واكدت ان "هذه الأعمال يعاقب عليها قانون حماية البيئة رقم ٢٠٠٢/٤٤٤ وقانون المياه رقم ٢٠٢٠/١٩٢".
وختم بيان الجمعية: "نضع هذا المنشور برسم: وزارتي البيئة والطاقة والمياه، وقوى الأمن الداخلي، والمدّعي العام البيئي في الشمال، كما ونحمّل البلديّات المعنيّة مسؤوليّة التغاضي عن هذه المخالفات البيئيّة". (الوكالة الوطنية)
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