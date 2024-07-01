أمرٌ إيجابي داخل المصارف.. ما هو؟

عُلمَ أنَّ شركات كبرى طلبت فتح حسابات لموظفيها في المصارف وبالدولار الأميركي بعدما "ألغت" رواتب الليرة لديها وحولتها إلى العملة الصعبة.

وقالت مصادر مصرفية إن هناك طلبات عديدة من الشركات لإعادة ربط موظفيها بالمصارف، الأمر الذي يعتبر مؤشراً جيداً لاستعادة "الثقة" بين المواطن وتلك المؤسسات المالية.