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لبنان

نائب "قواتي" يهاجم بري: "غير موجود في المعادلة"!

Lebanon 24
01-07-2024 | 16:21
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قال عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب بيار بوعاصي إن "التيار الوطني الحر" يكذب حينما يقول إنه "يخاف على موقع رئاسة الجمهورية"، مشيراً إلى أن رئيس "التيار" جبران باسيل لن يغير المعادلة عبر الحراك الذي يقوده لجمع 86 نائباً من أجل إقامة حوار وتشاور بشأن ملف الرئاسة.
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، اعتبر بوعاصي أن "المطلوب من رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يقفل أبواب البرلمان وفتحها"، مشيراً إلى أن "بري غير موجود في المعادلة الإستراتيجية"، وتابع: "القوات لا تقبل بحوار بري لأنه قال إن ذلك يجب أن تكون عباءته، والجلسات التي يُحكى عنها لانتخاب الرئيس أيام الإثنين والأربعاء والجمعة ستكون فولكلورية".
 
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