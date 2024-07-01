بشأن كلام باسيل من عكار.. توضيحٌ من "التيار"

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كذلك، أوضحت هيئة القضاء أن باسيل "شدد في كلامه على أهمية حل الخلافات بالطرق السلمية، وأن يقوم القضاء بواجبه لإصدار الأحكام ضمن الاطر القانونية والدستورية ومن دون أي تدخل في عمله".