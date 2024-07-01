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لبنان

بشأن كلام باسيل من عكار.. توضيحٌ من "التيار"

Lebanon 24
01-07-2024 | 16:28
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أشارت هيئة قضاء عكار في "التيار الوطني الحر"، تعليقاً على ما تم تداوله عن كلام رئيس التيار النائب جبران باسيل في عكار العتيقة، والمتعلق بقضية الموقوفين، الى أن باسيل طالب بـ "الاسراع في المحاكمات التي تخص الموقوفين فقط لا غير، من باب إحقاق الحق ورفع الظلم عن الأشخاص، وحتى لا تأتي العدالة متأخرة فتتم تبرئة المظلوم  ومحاسبة المرتكب".
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كذلك، أوضحت هيئة القضاء أن باسيل "شدد في كلامه على أهمية حل الخلافات بالطرق السلمية، وأن يقوم القضاء بواجبه لإصدار الأحكام ضمن الاطر القانونية والدستورية ومن دون أي تدخل في عمله".
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