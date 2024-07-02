استمتعوا بالطقس المعتدل قبل عودة الموجات اللاهبة.. هذا ما كشفه الأب خنيصر

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن ان طقسا صيفيّا اعتياديا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى ان "لا موجات لاهبة هذا الاسبوع بسبب نشاط المنخفض الهندي الموسمي الذي انحرف من وسط المملكة السعودية ودول الخليج نحو إيران والعراق.أضاف: "طقس لبنان خلال الأيام المقبلة، مشمس مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على ان ترتفع يومي الخميس والجمعة ويتحوّل الطقس الى حار (ضمن معدلات الحرارة الطبيعية لهذا الوقت) ترتفع نسبة الرطوبة ساحلا وتكون الأجواء حارة ساحلاً وبقاعاً خلال النهار ومعتدلة مساء وليلاً.في المقابل يتشكّل اعصار مدمّر في المحيط الأطلسي أُطلق عليه اسم Beryl، وقد دخل في الدرجة الخامسة ويُنتظر ان يضرب جزر الكريب وشرق المكسيك في الايام المقبلة مخلّفاً وراءه دماراً هائلاً وخسائر في الممتلكات وسيولا وفيضانات مدمرة وغرق مدن بسبب المدّ البحري.طقس اليوم الثلاثاء: مشمس مع ضباب محلي على الجبال وارتفاع في موج البحر نحو المترين.