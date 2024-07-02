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لبنان
رئيس وزراء هنغاريا في بيروت قريبا
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
02-07-2024
|
02:15
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من المرتقب أن يقوم رئيس وزراء هنغاريا فكتور أوربان بزيارة رسمية الى لبنان لعدة ساعات الاثنين. وستكون له محادثات رسمية.
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المصدر:
لبنان 24
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