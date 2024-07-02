ارتفاع في أسعار المحروقات... كم بلغت اليوم؟

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 10 آلاف ليرة والبنزين 98 أوكتان 8 آلاف ليرة والمازوت 14 ألف ليرة والغاز 15 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



Advertisement البنزين 98 أوكتان: مليون و655 ألف ليرة

المازوت: مليون و492 ألف ليرة

الغاز: 856 ألف ليرة البنزين 95 أوكتان: مليون و617 ألف ليرةالبنزين 98 أوكتان: مليون و655 ألف ليرةالمازوت: مليون و492 ألف ليرةالغاز: 856 ألف ليرة