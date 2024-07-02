دروع تكريمية من "حزب الله" الى عوائل الشهداء النقابيين

زار وفد من التعبئة العمالية في قسم النقابات والعمال في منطقة جبل عامل الاولى في "حزب الله" برئاسة مسؤول النقابات والتعبئة العمالية في قطاع الساحل مصطفى بذيع ورئيس نقابة صيادي الاسماك في ساحل لبنان الجنوبي رياض عطايا واعضاء من التعبئة العمالية، عوائل الشهداء النقابيين وهم: عائلة النقابي الشهيد علي رضا حرب (ابو مهدي) وعائلة الشهيد النقابي رائف عبد النبي مليجي (ربيع) وعائلة الشهيد النقابي حيدر حسن مسلماني (حمزة)، وقدم لهم دروعا تكريمية.

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استهلت اللقاءات بتلاوة سورة الفاتحة لأرواح الشهداء، بعدها كرم الوفد عوائل الشهداء بتقديم درع وسام النقابات.

وشكر الوفد لعوائل الشهداء "دورهم الايجابي والبناء وروح المسؤولية والمقاومة والتضحية التى تمثل بيئتنا الصامدة في وجه العدوان الصهيوني الغاشم".

وشكرت عوائل الشهداء لقسم النقابات في منطقة جبل عامل الاولى المبادرة الكريمة، معاهدين ان "يبقوا محافظين على درب الشهداء والمقاومة".