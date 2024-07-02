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لبنان

أرسلان عرض مع وزير الطاقة المستجدات

Lebanon 24
02-07-2024 | 03:39
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استقبل رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان في دارته في خلدة، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فيّاض، في حضور مجيد أرسلان ومدير الصحة والشؤون الإجتماعية في الحزب حسان الكوكاش، وجرى خلال اللقاء عرض للمستجدات المحلية الراهنة، والبحث في ملف الطاقة والكهرباء والتطورات الحاصلة فيه.
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