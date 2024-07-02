ما لم يُعلن عن "أنفاق حزب الله".. هل دخلت "التفاوض"؟

عادت إسرائيل لتتحدّث عن إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان بهدف إبعاد "حزب الله"، وذلك بعدما وجدت أن الأخير ساهم بنشوء منطقةٍ أمنية ضمن المستوطنات التي تمّ إخلاؤها بسبب هجماته اليومية.

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تجديد التأكيد على المسألة المطروحة جاء يوم أمس على لسان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي دعا إلى شنّ حرب ضدّ لبنان، قائلاً: "يجب إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان بدلاً من إبقاء هذه المنطقة على أرضنا".

ما يقولهُ سموتريتش يتنافى مع التحذيرات الأخرى الصادرة داخل إسرائيل والتي تُنبه من "خطورة" شنّ حرب ضد لبنان، في حين أن الوساطة الأميركية ما زالت مستمرّة ولم تتوقف. في هذا السياق، تقول معلومات "لبنان24" نقلاً عن مصادر مواكبة لملف التفاوض أنَّ هناك إصراراً أميركياً على عدم جعل إسرائيل "تتمادى" في خطواتها العملياتية أكثر ضد لبنان، مشيرة إلى أنّ واقع الحال الآن يشير إلى استمرار الأمور على حالها وبالتالي لا تصعيد نحو حرب من الآن ولغاية منتصف شهر آب المقبل.

وبالعودة إلى المنطقة العازلة، يمكن القول هنا إن الحديث عنها يعني إنسحاباً لـ"حزب الله".. المعروف هو أن هذه النقطة من الصعب تحققها، ذلك لأن "الحزب" موجود في الجنوب عبر المنتسبين إليه والسكان بغض النظر عن السلاح الموجود هناك. ولكن، السؤال الأهم هنا هو التالي: هل تحقق إنسحاب الحزب فعلاً؟ وإن وصلت التسوية إلى هذه النقطة، متى يمكن أن يقبل الحزب بهذا الإنسحاب؟

ميدانياً، لا يمكن نكران أمرٍ أساسي يرتبط بخسارة "حزب الله" جزء أساسي من "الميدانيات"، بحسب ما تقول مصادر معنية بالشأن العسكري لـ"لبنان24"، والتي وصفت الإشتباكات الحالية بأنها حربٌ لكسر قوة معينة من دون أن تُساهم بـ"تغيير الوضع الأمني".

بحسب المصادر عينها، فإن "حزب الله" خسر غرف عمليات ميدانية، مقرات عسكرية تُستخدم لتنسيق هجمات ضد الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركز عند الحدود، وتضيف: "أمام المشهدية هذه، هل يمكن وصف ذلك بالإنسحاب؟ حتماً لا، فإذا كان الحزبُ قد خسر بنية تحتية فوق الأرض، إلا أنه ما زال يحافظ على أخرى تحت الأرض، وبالتالي إسرائيل لم تستطع منذ 8 تشرين الأول من تقويض تلك البنى التحتية الخفية.

وخلال آخر زيارة قام بها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، وأثناء لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، جدّد هوكشتاين مطلب واشنطن بضرورة إنسحاب "حزب الله" 8 كيلومرات خلف الحدود. عندها، ردّ بري قائلاً: "إذا أردتم ذلك فعلى الجيش الإسرائيلي أيضاً أن ينسحب".

بالنسبة للمصادر، فإن كلام بري يندرجُ في إطار "وطني"، لكنه في الوقت نفسه لا يمكن أن يُطبق ميدانياً لسبب أساسي وهو أنّ الجيش الإسرائيلي، وباعتباره جيشا تقليديا، لا يمكن أن ينسحب مقابل إنسحاب "تنظيم مسلح"، وتضيف: "المسألة هذه في علم التفاوض غير قائمة، ويمكن اعتماد هذا المنطق إن كان هناك جيش يواجه جيشاً آخر، لكن هذه الحالة غير موجودة في لبنان".

المسألة الأكثر إثارة هنا هو أن التفاوض على الإنسحاب طرح انسحاب "القوات فوق الأرض"، لكنه لم يناقش أصول "حزب الله" تحت الأرض المتمثلة بـ"الأنفاق". وعليه، تلفت المصادر إلى أن مناقشة هذه النقطة وطرحها قد يُعقد الأمور أكثر، باعتبار أن الحزب لن يتنازل عن هذه الأنفاق لسببين: الأول إنها تمثل قاعدة أساسية له، وثانياً إن مسألة خسارتها في الحرب صعبة جداً، وبالتالي لن يُسلمها على طبقٍ من فضة في السلم، كما تقول المصادر.

طرحٌ غير مقبول

في غضون ذلك، حذرت المصادر عينها من طرح مسألة انسحاب الحزب من جنوب لبنان مقابل إنشاء منطقة عازلة بإشرافٍ دولي يُهمش أي قوة لبنانية شرعية، على اعتبار أن إسرائيل تزعم بأنّ الجيش اللبناني يمثل "غطاء لحزب الله"، وهو ما تم التسويق له بشكل أو بآخر داخل تل أبيب من خلال تقارير إعلامية عديدة.

المسألة هذه والتي تستبعد "سلطة لبنانية" على الحدود، قد لا تلقى تأييداً في الداخل اللبناني على الرغم من التناقضات السياسية واختلاف وجهات النظر بشأن الحرب التي يخوضها الحزب. عملياً، ترى المصادر أن تأييد مثل هذا الطرح يعني التسليم بمنطقة أمنية داخل لبنان تم العمل سابقاً على نسفها بضغط شعبيّ مُسلح قبل تحرير الجنوب عام 2000، وبالتالي ليس وارداً أبداً قبول الداخل اللبناني بإنسحاب "حزب الله" مقابل إنشاء منطقة عازلة مجردة من أي أمرٍ لبناني، وتضيف: "إذا كانت هناك من منطقة أمنية، فالأساس فيها هو تكريس وجود للجيش اللبناني على طول الحدود على أن يقترن ذلك بتثبيت للحدود البرية يقابله ذلك تثبيت للنقاط الحدودية وإغلاقها تماماً، وبالتالي فصل إسرائيل عن لبنان كلياً، ووضع نقاط لقوات دولية إضافية عند الحدود، تضمنُ عدم حصول أي خرق، وبالتالي إنفاذ القرار 1701 بشكلٍ يضمنُ إستقراراً طويل الأمد ويتضمن شراكة واضحة وأساسية للدولة اللبنانية".

متى يمكن لـ"حزب الله" أن يقبل بهذا الإنسحاب؟ بشكلٍ أو بآخر، يمكن لـ"حزب الله" أن يقبل بـ"إنسحاب عسكري" إن حصل على ضمانات دولية بأن إسرائيل لن تشنّ حرباً جديدة ضد لبنان، مع انتزاع اعترافٍ كامل بشرعية عمله العسكري في حال حصول أي عدوان. المسألة هذه مفصلية واستراتيجية بالنسبة لـ"حزب الله"، وتقول المصادر هنا إن "ورقة القوة هنا تكمنُ في أن الحرب ضد حزب الله ستكون كارثية، وستعني دخول قوى كبيرة بها، وبالتالي فإن إقرار الخطورة المرتبطة بشن معركة ضده، ستعني تثبيتاً لوجوده وإقراراً دولياً به".

وفي الأصل، فإن "حزب الله" خرج من إطار الحدود على الصعيد العسكري، فالصواريخ الموجودة بحوزته، وباعتراف إسرائيلي، يمكنها أن تطال الداخل الإسرائيلي من مدى بعيد. لهذا السبب، فإن مسألة مواجهة التهديدات بالإنسحاب قد لا تكون كافية، ففي حال حصول أي حرب، فإن الحزب ومن منطقة بعيدة، يمكن أن يشن هجمات وضربات بصواريخ بعيدة المدى.

في خلاصة القول، فإن المسألة لا تبدو معقدة كثيرة لكنها بحاجة إلى ترتيبات وتنسيق للشروط، لكن ما يبقى أساسياً هنا هو أن ورقة لبنان قوية، وبالتالي فإن تأثيره على المنطقة من البوابة العسكرية لا يُستهان به.. المسألة هذه واضحة جداً، ولكن يبقى السؤال: هل سينتزع حزب الله اعترافاً حقيقياً من لبنان كعنصر أساسي في الاستراتيجية الدفاعية المقبلة؟ المسألة هذه شائكة والبحث فيها عميقٌ جداً.