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لبنان

اقتراح قانون لوضاح الصادق يتعلق بالإجازة لبلدية بيروت بإنشاء الطاقة

Lebanon 24
02-07-2024 | 03:50
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قدم النائب وضاح الصادق اقتراح قانون الى المجلس النيابي يتعلق بالاجازة لبلدية بيروت بانشاء الطاقة وتلا الصادق الاقتراح.
 
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