سيارات الدفاع المدني توجهت إلى المكان.. ماذا يجري في منطقة كسارة زحلة؟

اندلع حريق كبير في منطقة كسارة زحلة اليوم الثلاثاء، وقد هرعت سيارات الدفاع المدني من مركز زحلة و المراكز المجاورة على الفور الى المكان، للسيطرة على الحريق، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

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