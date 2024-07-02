Advertisement

لبنان

سفيرة قبرص التقت علامة وأكدت موقف بلادها

Lebanon 24
02-07-2024 | 04:38
A-
A+
Doc-P-1218276-638555173449122772.png
Doc-P-1218276-638555173449122772.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة في مجلس النواب سفيرة قبرص في لبنان ماريا هادجيثيودوسيو ا التي أكدت "موقف بلادها الرسمي لناحية عدم السماح بإستخدام الأراضي القبرصية كمنطلق لأعمال حربية ضد لبنان".
Advertisement
وتم البحث أيضا في الوضع الأمني جنوبا  وحجم الأضرار نتيجة استمرار العدوان مجددا، وتمسك لبنان بتطبيق القرار الدولي ١٧٠١ ".
وأملت السفيرة القبرصية "الوصول  الى تسوية سياسية لإنهاء الحالة الراهنة".
وتطرق البحث أيضا الى ملف النزوح الذي ينعكس بشكل كبير على لبنان وقبرص .وقد أبدت السفيرة تفهمها الكامل للموقف اللبناني الساعي الى إيجاد حل مستدام لهذا الملف".
 
ونوه النائب علامة وسفيرة قبرص" بالعلاقة التاريخية التي تجمع البلدين والحرص على تحصين هذه العلاقة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:25 | 2024-07-02
05:00 | 2024-07-02
06:54 | 2024-07-02
06:36 | 2024-07-02
06:36 | 2024-07-02
06:28 | 2024-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24