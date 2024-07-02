دمارٌ كبير.. صحيفة إسرائيليّة تكشف بالأرقام كم مرّة استهدف "حزب االله" المستوطنات

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ذكر موقع "الميادين"، أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أكّدت أنّ "1023 مبنى أصيب بصواريخ "حزب الله" ومسيّراته منذ أن بدأ "الحزب" هجماته على مستوطنات الشمال"، وأنّ "حرب الاستنزاف في الشمال تركت خلفها دماراً وخراباً في 130 مستوطنة".وفي معطياتٍ منسوبة إلى شركة خاصّة تتولى تقييم الأضرار عبر طائرة مسيّرة بالتعاون مع سلطة ضريبة الأملاك، يظهر أنّ "الاستهدافات توزعت على مستوطنات كريات شمونة (147 إصابة)، والمنارة (130)، والمطلة (121)، وشلومي (115)، وعرب العرامشة (88).وأكدت الصحيفة أن الإصابات تتراوح بين الأضرار والتدمير الكامل مع الإقرار باستحالة تقييم الأضرار في كثير من الحالات بسبب المخاطر الأمنية على الحدود مع لبنان.وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى غيورا زيليتس، أنّ "معظم المستوطنات التي جرى إخلاؤها لا يمكن الوصول إليها وتحديد وضع الأضرار في البنى التحتية والمباني والمنازل، ولا سيما مستوطنات يرؤون ويفتاح ومسكاف عام وغيرها". (الميادين)