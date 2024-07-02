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لبنان

الصادق تقدم باقتراح قانون لبرّي عن بلدية بيروت

Lebanon 24
02-07-2024 | 06:28
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أعلن النائب وضاح الصادق، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، انه قدم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح قانون يجيز لبلدية بيروت الترخيص لشركات خاصة لإنتاج الطاقة وتوزيع الكهرباء، وفق دفتر شروط تضعه هيئة الشراء العام وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
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