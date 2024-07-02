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لبنان

إشكال كبير... إمرأة حامل وزوجها أُصيبا في إطلاق نار

Lebanon 24
02-07-2024 | 06:36
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وقع إشكال في منطقة عيون السمك - الصفصاف، تطوّر إلى تلاسن وتضارب بالأيدي.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، قام أحد الأشخاص بإطلاق النار خلال الإشكال، فأُصيبت السيّدة ا.ع في يدها وهي حامل، وزوجها ت.ع في قدمه.
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إشكال

عيون السمك

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