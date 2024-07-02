إشكال كبير... إمرأة حامل وزوجها أُصيبا في إطلاق نار

وقع إشكال في منطقة عيون السمك - الصفصاف، تطوّر إلى تلاسن وتضارب بالأيدي.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، قام أحد الأشخاص بإطلاق النار خلال الإشكال، فأُصيبت السيّدة ا.ع في يدها وهي حامل، وزوجها ت.ع في قدمه.