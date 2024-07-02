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لبنان

غارة إسرائيليّة... وشهيد جديد في جنوب لبنان

Lebanon 24
02-07-2024 | 07:15
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أغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على منطقة بين بلدتيّ الزلوطية والبستان.
 
 
وبحسب المعلومات، استشهد أحد المواطنين في الغارة.
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