بري إستقبل المفتي قبلان وتابع مع زواره الأوضاع العامة

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان .واستقبل بري رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية وبحث معه في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤونا إنمائية وتشريعية.وقال النائب عطية بعد اللقاء: "بداية أشكر دولة الرئيس بري على إستقباله ودعمه الدائم لنا خاصة بالمشاريع الإنمائية في مناطقنا المحرومة لا سيما في عكار".وأضاف :"اليوم كان موضوع البحث الأساسي موضوع الجامعة اللبنانية وأكد على رئيس الجامعة زيارة عكار في الأسبوع المقبل وإنتقاء المكان المناسب للبدء بأعمال الجامعة اللبنانية وهذه أعتقد خطوة جبارة كبيرة، ودائما الرئيس بري هو راعي الإنماء ومساهم بإعطاء المناطق المحرومة حقها".وتابع عطية:"النقطة الثانية أيضا تكلمنا في موضوع الإنترنت غير الشرعي وتأثيره على الشباب، وموضوع الميسر والقمار ودخوله الى الجامعات والاذى الإقتصادي والاجتماعي والأخلاقي على كل الناس ، وأيضا أعطى توجيهاته لوقف كل الشركات وكل المراكز غير الشرعية ، وحتى الشرعية ضمن ضوابط محددة وضمن النطاق العام وعدم إستعمالها سواء من كازينو لبنان أو من خارج الأماكن الثانية لأن هذه لها أذى سلبي ومالي على الناس".وختم :" كما تم البحث في مواضيع مختلفة، موضوع الجنوب وموضوع الحرب وموضوع المبادرة أيضا أكدنا على النقاط والثوابت التي إنطلقنا منها سويا ، ولا يزال الرئيس بري منفتحا ومتعاونا ومبادرا ومحافظا على كل كلامه الذي ابتدأ به بمعنى الجلسات المتتالية - الدورات المتتالية، الحوار الذي هو الاساس لحل كل المشاكل".ومن زوار بري نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي، وتم البحث في تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية.