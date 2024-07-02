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لبنان

السنيورة بحث وسفير قطر في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
02-07-2024 | 07:40
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استقبل الرئيس فؤاد السنيورة، سفير دولة قطر في لبنان السفير الشيخ سعود بن عبد الرحمن ال ثاني، وكان بحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة من مختلف الجوانب.

كما تم متابعة بعض المشاريع الخيرية التي ترعاها قطر في لبنان.
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