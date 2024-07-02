السنيورة بحث وسفير قطر في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة

استقبل الرئيس فؤاد السنيورة، سفير دولة قطر في لبنان السفير الشيخ سعود بن عبد الرحمن ال ثاني، وكان بحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة من مختلف الجوانب.



كما تم متابعة بعض المشاريع الخيرية التي ترعاها قطر في لبنان.

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