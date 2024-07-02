Advertisement

لبنان

إذا اندلعت حرب بين "حزب الله" وإسرائيل بلدُ عربيّ سيتضرّر بشدّة.. ما السبب؟

Lebanon 24
02-07-2024 | 08:47
A-
A+
Doc-P-1218355-638555323469692789.jpg
Doc-P-1218355-638555323469692789.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال تقرير لموقع "غلوبس" الإسرائيلي، إنّ تدفقات الغاز الإسرائيلية إلى مصر قد تتوقف تمام، إذا ما تطوّر التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل إلى حرب شاملة تكون فيها منصات الغاز هدفا للضربات العسكرية.
ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لشركة "إيكو" والمحاضر في جامعة رايخمان الدكتور أميت مور قوله إنه "من المرجح بشكل كبير أن تؤدي حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله إلى توقف كامل لإنتاج الغاز من الحقول الإسرائيلية الثلاثة بناء على قرار المؤسسة الأمنية لحماية منصات الإنتاج والعاملين فيها من التعرض لصواريخ حزب الله".
Advertisement

ووفقا للتقرير، هناك مخاوف إسرائيلية قوية من إلحاق أضرار بالبنية التحتية الاستراتيجية، ومن أبرزها منصات الغاز، التي من المتوقع أن تكون أهدافا رئيسية لصواريخ "حزب الله" والطائرات المسيّرة.
وأشار إلى أنه "على عكس البنى التحتية الحيوية الأخرى، فإن إغلاق منصات الغاز، إذا حدث، لن يلحق الضرر بإسرائيل فحسب، بل بمصر أيضا". (سبوتنيك)
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:13 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:47 | 2024-07-02
12:37 | 2024-07-02
12:23 | 2024-07-02
12:11 | 2024-07-02
12:10 | 2024-07-02
12:01 | 2024-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24