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لبنان

راقبته قوى الأمن لحوالي شهر.. توقيف مطلوب وهذا ما اعترف به

Lebanon 24
02-07-2024 | 09:03
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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيّارات من مختلف المناطق اللبنانية.
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 ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي يقوم بها مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، توصل الى تحديد هوية أحد المشتبه بهم بعمليات سرقة السيّارات، ويدعى: 

- ع. خ. (مواليد عام 1991، لبناني)

بتاريخ ١٣-٠٦-٢٠٢٤، وبعد عمليات الرصد والتعقب التي قامت بها عناصر هذا المكتب والتي استمرت لحوالى الشهر، تمكنت من إلقاء القبض عليه.

بالتحقيق معه، اعترف باقدامه بالاشتراك مع آخرين على سرقة عشرات السيّارات.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القضاء المختص بناءً على إشارته، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة.
 
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