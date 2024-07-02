Advertisement

لبنان

خير: الاتفاقية مع مركز الملك سلمان تعبير صادق عن عمق العلاقات الاخوية بين المملكة ولبنان

Lebanon 24
02-07-2024 | 09:18
A-
A+
Doc-P-1218364-638555341862628407.jpg
Doc-P-1218364-638555341862628407.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، في بيان، "ان توقيع الاتفاقية بين الهيئة العليا للإغاثة و"مركز الملك سلمان"، هي تعبير صادق عن عمق العلاقات الاخوية بين المملكة العربية السعودية ولبنان، وهذه المكرمات من المملكة التي يقدمها جلالة الملك سلمان وولي العهد سمو الامير محمد والتي يرعاها في لبنان باسمى تجلياتها الانسانية والاخوية معالي السفير وليد بخاري".
Advertisement
 
وأكد اللواء خير "أن هذه الاتفاقية والمكرمة السعودية ليست الاولى ولن تكون الاخيرة في سلسلة المساعدات الطويلة للحكومة والشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".
 
وختم خير بتوجيه الشكر "للملك وولي العهد والسفير بخاري على تقديماتهم وحبهم للبنان وللرئيس نجيب ميقاتي على حرصه وتفانيه، من أجل تاكيد عمق لبنان العربي وفي مقدمها علاقاته الاخوية مع المملكة العربية السعودية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:53 | 2024-07-02
10:38 | 2024-07-02
10:36 | 2024-07-02
10:17 | 2024-07-02
10:15 | 2024-07-02
10:12 | 2024-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24