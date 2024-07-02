الحاج حسن: جنوب لبنان يسطر أروع ملاحم البطولة

كتب وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن عبر منصة "إكس": محي الدين أبو دلة، مزارع لبناني قاوم الإحتلال من خلال صموده في أرضه، وقدم حياته شهيدا على مذبح الوطن وفي يديه سنابل القمح الجنوبي المقاوم التي كان يحصدها. جنوب لبنان ومزارعيه ومواطنيه يسطرون أروع ملاحم البطولة. حتما سننتصر".

Advertisement