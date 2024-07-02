قائد الجيش عرض الاوضاع مع السفير البلجيكي

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير البلجيكي في لبنان Koen Vervaeke، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كما استقبل النائب الأسقفي العام لأبرشية الفرزل وزحلة للروم الكاثوليك الأرشمندريت نقولا حكيم، وجرى التداول في شؤون مختلفة.و استقبل قائد الجيش المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية Gert jan Koopman وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.كما استقبل الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، وتم البحث في الأوضاع العامة في البلاد، كذلك استقبل وفدًا من رابطة قدامى القوات المسلحة برئاسة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر، وجرى التداول في شؤون العسكريين المتقاعدين.