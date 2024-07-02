فرنجيه عرض لاخر المستجدات مع سفير الجزائر

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استقبل النائب طوني فرنجيه في مكتبه في بيروت، سفير الجزائر في لبنان رشيد بلباقي، بحضور مستشار النائب فرنجيه المحامي أنطوان فنيانوس.وتمت في خلال اللقاء، "مناقشة آخر المُستجدات الميدانية في جنوب لبنان وفي غزة، كما تمّ عرض للواقع السياسي اللبناني مع التأكيد على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي كمدخل لانتظام الحياة العامة والدستورية في لبنان.كما تمّ تأكيد أهمية العلاقات الثنائية بين لبنان والجزائر، لاسيما بعد صدور قانون الاستثمار الجديد في الجزائر"،وفق بيان عن مكتب فرنجيه الاعلامي.إلى ذلك، التقى النائب فرنجيه وفداً من شبكة التحوّل والحوكمة الرقمية في لبنان ضمّ المنسق العام الدكتور نديم منصوري، مسؤولة العلاقات العامة نورا مرعبي، منسقة قطاع التعليم العالي الدكتورة وديعة الأميوني، منسق قطاع الاعلام والتسويق الرقمي باتريك أبو شقرا، رئيس نقابة تكنولجيا التربية ربيع بعلبكي، ومنسق قطاع تكنولوجيا المعلومات أنطوان سعد.وفي خلال اللقاء تمت مناقشة بعض القوانين المتعلقة في مجال التحوّل الرقمي، كما تسلّم النائب فرنجيه من أعضاء شبكة التحوّل والحوكمة الرقمية في لبنان، دعوة للمشاركة في المؤتمر العلمي الذي سيتم عقده في مجلس النواب والذي سيتمحور حول القوانين اللبنانية الخاصة بالحوكمة والتحوّل الرقمي.