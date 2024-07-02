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لبنان
البزري شكر المملكة العربية السعودية على دعمها لبنان
Lebanon 24
02-07-2024
|
10:12
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وجه النائب الدكتور عبدالرحمن البزري "الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان على "مبادرتهم الكريمة لدعم لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة والدقيقة حيث تجلى هذا الدعم في مندرجات حفل توقيع مذكرة التعاون المشتركة بين مركزالملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية والهيئة العليا للاغاثة في لبنان".
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وشارك الدكتور البزري بفعالية "واضحة لتنال صيدا حصة وافرة وجيدة من المشاريع العامة والتي سيتم تمويلها وتنفيذها في الايام المقبلة , كل ذلك تم بجهود مشتركة للنائب البزري وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري والامين العام للهيئة العليا للاغاثة في لبنان اللواء محمد خير.
والجدير ذكره، ان المشاريع التي ستستفيد منها صيدا ومنطقتها قد قام المجتمع الاهلي وبلدية صيدا ومؤسسة الدكتور نزيه البزري بدراستها واعدادها والتي شملت المشاريع التالية:
1- تجهيز وتركيب أجهزة إنارة الطرقات الرئيسية في المدينة بالطاقة الشمسي
2-تأمين التغّذية الكهربائية لمحطات ضخ المياه لمنطقة صيدا ومحيطها
3-مشروع تطوير تكنولوجيا المعلومات في جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا
4- مشروع تقديم لوازم وأجهزة لتفعيل معهد صيدا التقني الرسمي (مهنية صيدا) وفي هذا السياق أكد البزري" أن هذه المشاريع الحيوية ستتم متابعتها مع الجهات المعنية كبلدية صيدا وكهرباء لبنان و جمعية المقاصد ومصلحة مياه لبنان الجنوبي ومهنية صيدا و الهيئة العليا للاغاثة ، مجدداً وافر الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على دعمهم الدائم للبنان و شعبه".
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