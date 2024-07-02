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لبنان
ياسمين غادرت منزلها الزوجي ولم تعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
Lebanon 24
02-07-2024
|
10:15
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صـدر عـــن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:
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- ياسمين أحمد الحمادة (مواليد عام 1988، لبنانية)
التي غادرت منزلها الزوجي الكائن في محلّة الرّامة- وادي خالد حوالى الساعة 8:00 من تاريخ 30/06/2024 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بمخفر وادي خالد التابع لفصيلة القبيّات في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 351684/26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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