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لبنان

طرابلس... حملة إزالة المخالفات والتعديات مستمرة

Lebanon 24
02-07-2024 | 10:38
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تستكمل بلدية طرابلس، ممثلة باللجنة المكلفة جرد وإزالة المخالفات والتعديات وبالشرطة البلدية، حملة إزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة والخاصة والسيارات المخالفة، في شارع 32 الضم والفرز، بمؤازرة القوى الأمنية من درك وجيش، بتوجيه من رئيس البلدية الدكتور رياض يمق. 
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ومنذ الصباح، قامت اللجنة المكلفة جرد وازالة التعديات على الارصفة والاملاك العامة المكونة من موظفين ومهندسين بمؤازرة من الشرطة البلدية وفصيلة باب الرمل ومكتب مخابرات طرابلس بانذار وجرد كافة المخالفات على طول شارع عشير الداية 32 الضم والفرز، وشملت المؤسسات والمحال والمعارض الموجودة فيه، حيث سطرت محاضر ضبط وانذارات بالسيارات والمخالفين على طول الشارع، وأزالت العوائق الباطونية والبلاستيكية عن الطرقات وعلى مداخل المحال والمطاعم والمؤسسات، وقامت بالتدقيق في التزام هذه المطاعم والمؤسسات بالانظمة والقوانين العامة، لا سيما العمالة الاجنبية والتدقيق في إجازات العمل. 

كما تم اجراء كشوفات صحية على المطاعم والمقاهي بشكل موازي حيث اعطي المخالفين المهلة القانونية لتسوية أوضاعهم.

وجدد يمق تأكيده "إستمرار  الحملة في منطقة الضم والفرز وتستكمل في مختلف المناطق والاسواق". ودعا "المخالفين والمعتدين على الأملاك الخاصة او العامة الى إزالتها فورا قبل إزالتها من قبل جرافات البلدية وتحطيم محتويات، والبلدية غير مسؤولة عن أي أضرار قد تلحق بها".

ونوه يمق بـ"تعاون قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش على مواكبتهم وتفانيهم وانضباطهم في العمل".
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