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لبنان

الحلبي استقبل الصمد ووفد التعبئة التربوية مهنئين بإنجاز الامتحانات الرسمية

Lebanon 24
02-07-2024 | 11:17
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اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع وفد من التعبئة التربوية في "حزب الله"، ضم عضوي كتلة "الوفاء للمقاومة" النائبين الدكتور إيهاب حمادة ورائد برو ومسؤول العلاقات التربوية في التعبئة الدكتور يوسف البسام، وتم البحث في قضايا تربوية تتعلق بعدد من المناطق واستعرضوا الاوضاع المتعلقة بالجامعة اللبنانية.
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وهنأ الوفد الحلبي بـ"أهم إنجاز وهوالإمتحانات الرسمية في ظل الظروف الراهنة وخصوصا في الجنوب"، معتبرا أنها بمثابة "عرس وطني يحفظ قيمة الشهادة الرسمية ويفتح الأفق امام الطلاب للتخصص في الداخل والخارج".
ثم استقبل وزير التربية النائب جهاد الصمد الذي هنأه بالإمتحانات الرسمية وبزيارته للجنوب.
كذلك، استقبل نقيبة النفسانيين الدكتورة ليلى عاقوري ديراني والدكتور وديع نصور، وتابع معهما قضايا تتعلق بمهنة علم النفس العيادي وبمعادلة الشهادات والتدريب والإشراف على طلاب الماسترز، وشدد على أهمية الإختصاص، واعدا بمتابعة المواضيع المطروحة مع المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب ومع مجلس التعليم العالي. (الوكالة الوطنية)
 
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