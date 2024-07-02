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لبنان

قائد الجيش قدم التعازي الى المكاوي بوالده

Lebanon 24
02-07-2024 | 11:27
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زار قائد الجيش العماد جوزاف عون محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي في مكتبه في سراي بعبدا، لتقديم التعازي بوفاة والده.
 
وشكر المكاوي لعون تعزيته وعبر عن تمنياته له وللجيش ب"التوفيق في مهامهم الوطنية الدقيقة للحفاظ على الأمن والطمأنينة". (الوكالة الوطنية)
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لبنان

تعازي ووفيات

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