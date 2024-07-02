قائد الجيش قدم التعازي الى المكاوي بوالده

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زار قائد الجيش العماد جوزاف عون محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي في مكتبه في سراي بعبدا، لتقديم التعازي بوفاة والده.وشكر المكاوي لعون تعزيته وعبر عن تمنياته له وللجيش ب"التوفيق في مهامهم الوطنية الدقيقة للحفاظ على الأمن والطمأنينة". (الوكالة الوطنية)