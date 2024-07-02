هوكشتاين إلى فرنسا لإجراء محادثات حول لبنان.. من سيلتقي هناك؟

أشارت وكالة فرانس برس إلى أن المبعوث الأميركي الخاص للبنان آموس هوكشتاين سيلتقي الأربعاء في باريس الموفد الفرنسي الخاص جان-إيف لودريان لاجراء مباحثات جديدة حول لبنان.



وقالت مصادر مقرّبة من لودريان إنه "سيجتمع مجددًا بآموس هوكشتاين كما يفعل بانتظام".

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