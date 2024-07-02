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لبنان

هوكشتاين إلى فرنسا لإجراء محادثات حول لبنان.. من سيلتقي هناك؟

Lebanon 24
02-07-2024 | 11:47
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أشارت وكالة فرانس برس إلى أن المبعوث الأميركي الخاص للبنان آموس هوكشتاين سيلتقي الأربعاء في باريس الموفد الفرنسي الخاص جان-إيف لودريان لاجراء مباحثات جديدة حول لبنان.

وقالت مصادر مقرّبة من لودريان إنه "سيجتمع مجددًا بآموس هوكشتاين كما يفعل بانتظام".
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وقال مصدران آخران إن "هوكشتاين سيلتقي كذلك مستشارًا في الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه وهي خلية نشطة منذ أشهر مع وزارة الخارجية للعمل على تجنب حصول تصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية".
 
 

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