إشتعال سيارة واستهداف منزل.. هذه آخر المستجدات في الجنوب

أفادت مندوبة "لبنان 24" بتعرّض حولا لقصف مدفعي فسفوري، مما أدى الى اشتعال حريق ويعمل متطوعو الدفاع المدني على إخماده.





كما أفادت باستهداف الطيران المسير الاسرائيلي لمنزل في حولا ولاشتعال سيارة بعد أن تعرضت للقصف الفوسفوري قبل الغارة المسيرة.

Advertisement