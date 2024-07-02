بدر ثمن مبادرة السعودية: خطوة تؤكد مجددا عمق العلاقات الأخوية

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ثمن النائب نبيل بدر "عاليا المبادرة الكريمة التي قامت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمتمثلة في توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الخيرية مذكرة تعاون مشترك مع الهيئة العليا للإغاثة في لبنان، خلال احتفال أقيم اليوم في السرايا الكبيرة".وأشار بدر، عبر منصة "أكس"، إلى أن "هذه الخطوة تأتي لتؤكد مجددا مدى عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمعنا مع المملكة، ودعمها الدائم والمستمر للبنان وشعبه لمواجهة وتجاوز أصعب الظروف والتحديات". (الوكالة الوطنية)