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لبنان

إشكال وإطلاق نار في القبة.. اليكم ما حصل

Lebanon 24
02-07-2024 | 12:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع اشكال في منطقة القبة بين كل من المدعو "ع.ب" وشقيقه "ح.ب" من جهة و"ع.م" من جهة أخرى، ليتطور الاشكال الى اطلاق نار على الأخير، بعد تعقبه، في محلة نزلة المشروع واصابته بقدمه.
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ووفقاً للمعلومات، فرّ مطلقا النار الى جهة مجهولة ونقل الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج.


وقد عرف ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات سابقة.
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