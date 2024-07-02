Advertisement

لبنان

ورشة عن "الممارسات الزراعية الجيدة في جبل الشيخ والقرى المحيطة به"

Lebanon 24
02-07-2024 | 12:47
A-
A+

Doc-P-1218427-638555464684958988.png
Doc-P-1218427-638555464684958988.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظمت جمعية "البيئة للحياة" ممثلة بنائب رئيسها الدكتور سليم حمادة واتحاد بلديات جبل الشيخ ممثلا برئيسه جريس الحداد، بالتعاون مع محمية أرز الشوف، في القاعة العامة في بلدة كفرمشكي في قضاء راشيا، ورشة عمل تخصصية لمشروع بعنوان "الممارسات الزراعية الجيدة في منطقة جبل الشيخ التنموية والقرى المحيطة بها"، الممول من المجلس العالمي للطيور وصندوق شراكة "الأنظمة البيئية المهمة".
Advertisement

وتحدث حمادة عن "دور الطيور في معالجة الآفات الزراعية التقليدية، وتلك الناتجة من التدخل الخارجي وعدم ترشيد استعمال الأدوية الزراعية والتدخل البشري غير المدروس"، وقال: "يجب إعطاء الدور للطبيعة لاستعادة توازنها بنفسها والإفساح في المجال للكائنات الحية التي تعيش في هذه الأرض أن تقوم بدورها وعملها".

وأشار إلى أن "الصيادين يقدمون على الصيد بين أشجار الزيتون، ولا يدركون أن هناك أكثر من 22  نوعا من الطيور تكافح الحشرات والآفات الزراعية".

وأكد "أهمية تسميد الأرض وتنظيفها مع التقيد بمواقيت مواسم الرعي"، وقال: "من ضمن سياسة الممارسات الزراعية الجيدة في قطاع الزيتون، البدء بالقطاف الصحيح والنقل الجيد لإيصال الإنتاج إلى المعصرة، ثم العصر الجيد والمتقن، وصولا إلى التعليب والتخزين الصحي والصحيح".
(الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:35 | 2024-07-02
16:25 | 2024-07-02
16:16 | 2024-07-02
16:04 | 2024-07-02
16:00 | 2024-07-02
15:42 | 2024-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24