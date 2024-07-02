ورشة عن "الممارسات الزراعية الجيدة في جبل الشيخ والقرى المحيطة به"

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نظمت جمعية "البيئة للحياة" ممثلة بنائب رئيسها الدكتور سليم حمادة واتحاد بلديات جبل الشيخ ممثلا برئيسه جريس الحداد، بالتعاون مع محمية أرز الشوف، في القاعة العامة في بلدة كفرمشكي في قضاء راشيا، ورشة عمل تخصصية لمشروع بعنوان "الممارسات الزراعية الجيدة في منطقة جبل الشيخ التنموية والقرى المحيطة بها"، الممول من المجلس العالمي للطيور وصندوق شراكة "الأنظمة البيئية المهمة".وتحدث حمادة عن "دور الطيور في معالجة الآفات الزراعية التقليدية، وتلك الناتجة من التدخل الخارجي وعدم ترشيد استعمال الأدوية الزراعية والتدخل البشري غير المدروس"، وقال: "يجب إعطاء الدور للطبيعة لاستعادة توازنها بنفسها والإفساح في المجال للكائنات الحية التي تعيش في هذه الأرض أن تقوم بدورها وعملها".وأشار إلى أن "الصيادين يقدمون على الصيد بين أشجار الزيتون، ولا يدركون أن هناك أكثر من 22 نوعا من الطيور تكافح الحشرات والآفات الزراعية".وأكد "أهمية تسميد الأرض وتنظيفها مع التقيد بمواقيت مواسم الرعي"، وقال: "من ضمن سياسة الممارسات الزراعية الجيدة في قطاع الزيتون، البدء بالقطاف الصحيح والنقل الجيد لإيصال الإنتاج إلى المعصرة، ثم العصر الجيد والمتقن، وصولا إلى التعليب والتخزين الصحي والصحيح".(الوكالة الوطنية)