الجيش داهم منازل مطلوبين وأوقفهم.. هذه التهم موجّة إليهم

أفاد بيان صادر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه بتمكن دورية من مخابرات الجيش من توقيف المواطن (م.ز.) لإقدامه على إطلاق النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية، وذلك خلال عملية دهم منازل مطلوبين في بلدة أفقا – جبيل.

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