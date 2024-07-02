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لبنان

الجيش داهم منازل مطلوبين وأوقفهم.. هذه التهم موجّة إليهم

Lebanon 24
02-07-2024 | 12:53
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أفاد بيان صادر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه بتمكن دورية من مخابرات الجيش من توقيف المواطن (م.ز.) لإقدامه على إطلاق النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية، وذلك خلال عملية دهم منازل مطلوبين في بلدة أفقا – جبيل.
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كما أوقفت دورية أخرى في منطقة خلدة المواطن (ر.ح.) لإقدامه على إطلاق النار.

كذلك أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة الحارة البرانية - طرابلس المواطن (خ.ح.) لترويجه عملات مزورة.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

 
 
 
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