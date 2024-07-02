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لبنان

مولوي استقبل وفدا من البلدات الحدودية الجنوبية

Lebanon 24
02-07-2024 | 13:26
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وفدا من عدد من البلدات الحدودية الجنوبية:  رميش، علما الشعب، دبل، راشيا الفخار، القليعة، ومرجعيون.

وأطلع الوفد مولوي على معاناة أهالي القرى الحدودية والواقع القائم على كل المستويات.
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والتقى مولوي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وبحث معها في شؤون تهم الوزارتين.

واستقبل على التوالي النواب: أسعد درغام، أديب عبد المسيح، واحمد الخير مع وفد من بلديات ومخاتير المنية، وتم البحث في شؤونهم الخدماتية والإنمائية.

كما التقى النائب فادي كرم، وبحث معه في شؤون تتعلق بمنطقة الكورة. (الوكالة الوطنية)
 
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