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لبنان
بشأن الزيارة الألمانية.. "الحزب" مستغرب من هذا الأمر!
Lebanon 24
02-07-2024
|
13:18
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بعد الكشف عن زيارة ألمانية قام بها نائب مدير المخابرات الألمانية أولي ديال الى بيروت والتقى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في زيارة ثانية بعد لقاء اول جمعهما قبل نحو نصف سنة، افادت معلومات "الجديد" بأن الزيارة الإستطلاعية لنائب مدير المخابرات الالمانية الى بيروت هي الثانية في أقل من خمسة أسابيع، حيث اجتمع فيها مع مسؤولين من حزب الله وتحديدا الشيخ نعيم قاسم ولقاء آخر سيعقد أيضا في الأيام المقبلة.
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وأضافت المعلومات: "التواصل المخابراتي الألماني مع حزب الله يأتي وسط استغراب حزبي للأمر على اعتبار أن حزب الله مدرج على قوائم المانيا الارهابية".
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