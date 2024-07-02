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لبنان

عبدالله شكر السعودية وميقاتي على ترميم مهنية شحيم

Lebanon 24
02-07-2024 | 13:46
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أجرى عضو "اللقاء الديموقراطي"، النائب بلال عبد الله إتصالاً هاتفياً، برئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، شكره فيه على "جهوده في إنجاز ملف ترميم مهنية شحيم، من خلال مساعدات من مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية".
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واشار الى ان "هذا الملف، وبتوجيهات من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، قد تمت رعايتة، من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبناء عليه وبإسم أهلنا في اقليم الخروب، نتوجه بالشكر الجزيل لكل من الرئيس ميقاتي ومركز الملك سلمان وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان دكتور وليد بخاري، واللواء خير على هذا العمل الذي يسهم في تعزيز مؤسسة تربوية تهم جميع أبناء المنطقة".
(الوكالة الوطنية)
 
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