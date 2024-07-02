وفاة عميد الممثلين اللبنانيين عن عمر يناهز الـ97 عاماً

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توفي اليوم الثلاثاء، عميد الممثلين محمد الكبي عن عمر يناهز الـ97 عاماً.ونعت نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون في لبنان الكبي الذي وافته المنية خارج ارض الوطن، مقدمة التعازي لعائلته واصدقائه ومحبيه.وبكلمات حزينة ومؤثرة، نعى نقيب الممثلين نعمة بدوي الراحل، وكتب عبر حسابه على منصات مواقع التواصل: "محمد الكبي وداعاً. الدراما اللبنانية تودع عميد الممثلين اللبنانيين عن عمر يناهز الـ97 عاماً. بعد ان أغنى الدراما اللبنانية والعربية بالكثير من الاعمال التلفزيونية والاذاعية في الزمن الجميل. كان فناناً و انساناً. متواضعاً، رب عائلة كريمة واصيلة. يحظى باحترام وتقدير زملائه معجبيه. بيروتي اصيل. ابن طريق الجديدة.نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة و التلفزيون في لبنان تنعى اليكم عميد الممثلين الفنان المرحوم محمد الكبي الذي وافته المنية خارج ارض الوطن. وتتقدم من عائلته ومن اصدقائه ومحبيه باحر التعازي راجيةً المولى عز و جل أن يتغمده بواسع رحمته. انا لله وانا اليه راجعون".