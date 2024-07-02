الحجار شكر لبخاري إدراج مشروع إعادة تأهيل معهد "شحيم الفني"

Advertisement

زار النائب السابق محمد الحجار اليوم، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، شاكرا له "باسم اللبنانيين عموما، وأهالي إقليم الخروب خصوصا، إدراج مشروع إعادة تأهيل معهد شحيم الفني، ضمن ال 28 مشروعا التي ستنفذ خلال الأشهر القليلة المقبلة من هبة ال10 ملايين دولار التي قدمتها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووقعت بشأنها اليوم في السرايا الحكومية مذكرة تعاون بين المركز والهيئة العليا للإغاثة".وأشار المكتب الإعلامي للحجار في بيان، إلى أن "هذا المشروع، كان موضوع متابعة من الحجار منذ أكثر من ست سنوات".وتمنى الحجار على "السفير بخاري المساعدة على تقديم هبة كريمة من مملكة الخير لاستكمال تنفيذ مجمع الأبنية الحكومية في إقليم الخروب، الذي انتهى تنفيذ المرحلة الأولى منه في ٢٢/٧/٢٠١٨ في منطقة شحيم العقارية ".وشكر ل"خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان دعمهما الدائم واللامحدود للبنان وشعبه، ولواسطة الخير السفير بخاري". (الوكالة الوطنية)